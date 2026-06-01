Сколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле. Об этом напоминает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле. Об этом напоминает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Уточняется, что нормы провоза жидкостей по Крымскому мосту не изменились.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
По Крымскому мосту можно провезти топливо в канистрах в личном автомобиле