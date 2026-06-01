Русский язык объявили вне закона в Полтаве

Русскоязычный контент полностью запрещен в Полтаве, такое решение приняли депутаты местного горсовета.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Русскоязычный контент полностью запрещен в Полтаве, такое решение приняли депутаты местного горсовета. Об этом сообщается на сайте украинского языкового омбудсмена.Уточняется, что русскоязычный культурный продукт будет запрещен в транспорте, заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах.Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык. Сейчас штраф за русский язык составляет 5100 гривен или 115 долларов, а за повторное нарушение – 11 900 гривен или 270 долларов.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведетКультурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на УкраинеГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной рады

