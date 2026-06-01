Русский язык объявили вне закона в Полтаве - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Русский язык объявили вне закона в Полтаве
Русский язык объявили вне закона в Полтаве
Русскоязычный контент полностью запрещен в Полтаве, такое решение приняли депутаты местного горсовета. Об этом сообщается на сайте украинского языкового... РИА Новости Крым, 01.06.2026
20:09 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Русскоязычный контент полностью запрещен в Полтаве, такое решение приняли депутаты местного горсовета. Об этом сообщается на сайте украинского языкового омбудсмена.
"Депутаты Полтавского городского совета одобрили решение о запрете русскоязычного культурного продукта в городе. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий", – говорится в сообщении.
Уточняется, что русскоязычный культурный продукт будет запрещен в транспорте, заведениях общественного питания и культуры, торговых площадках и других публичных пространствах.
Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык. Сейчас штраф за русский язык составляет 5100 гривен или 115 долларов, а за повторное нарушение – 11 900 гривен или 270 долларов.
В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
