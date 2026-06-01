Развожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Развожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива
Топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. Об этом заявил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
"Топливо для Севастополя закуплено и поступает в продажу каждый день. Да, есть определенные логистические перебои. Тем не менее, поставки идут", – сказал он.
Тем не менее, по словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Развожаев добавил, что властям поступают жалобы от людей на то, что некоторые пытаются спекулировать на сложившейся ситуации. "Если это будет продолжаться – вместе с владельцами АЗС примем дополнительные меры контроля", – предупредил глава региона.
Общественный транспорт работает в штатном режиме, все автобусы и троллейбусы вышли на линии. Две мониторинговые группы направлены в город, чтобы следить за пассажиропотоком и при необходимости принимать меры, подчеркнул градоначальник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
В Севастополе на большинстве заправок ТЭС продают топливо без талонов, при этом ограничения в 20 литров и на продажу в канистры продолжает действовать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
