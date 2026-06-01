Развожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива

Топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. Об этом заявил губернатор региона РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.Тем не менее, по словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Общественный транспорт работает в штатном режиме, все автобусы и троллейбусы вышли на линии. Две мониторинговые группы направлены в город, чтобы следить за пассажиропотоком и при необходимости принимать меры, подчеркнул градоначальник.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.В Севастополе на большинстве заправок ТЭС продают топливо без талонов, при этом ограничения в 20 литров и на продажу в канистры продолжает действовать.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

