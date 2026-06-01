Путин поручил обеспечить помощь потерявшим жилье при паводке в Дагестане

2026-06-01T10:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить оказание мер соцподдержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреляСоцподдержка должна быть оказана в том числе в случаях, если такие объекты не прошли процедуру государственной регистрации, но использовались для постоянного проживания в качестве единственного жилья.Поручение адресовано правительству РФ и руководству Дагестана и Чечни.Срок реализации – 1 сентября 2026 года.Наводнение в ДагестанеВ конце марта и начале апреля в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В ряде городов и районов был введен режим чрезвычайной ситуации.В Дербентском районе из-за обильных осадков произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, из-за чего вода хлынула в населенные пункты Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и Мамедкала. Сначала стало известно , что два человека – женщина и ребенок – погибли. 6 апреля стало известно, что еще четыре человека погибли при попытке проехать по затопленным дорогам – возбуждены уголовные дела по фактам гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС.9 апреля в Дагестане и Чечне ситуация с масштабными паводками была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня.По данным главы МЧС России Александра Куренкова, свыше 200 человек удалось спасти, эвакуированы из опасной зоны 6 229 человек, в том числе 1 300 детей.

