Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля.Поручение адресовано правительству РФ и Федеральной службе безопасности России.Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля текущего года.В апреле этого года Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России

Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам на период отключений интернета

11:02 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля.
"Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", – говорится в документе.
Поручение адресовано правительству РФ и Федеральной службе безопасности России.
Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля текущего года.
В апреле этого года Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.
Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
