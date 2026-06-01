Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета... РИА Новости Крым, 01.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля.Поручение адресовано правительству РФ и Федеральной службе безопасности России.Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля текущего года.В апреле этого года Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

