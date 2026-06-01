https://crimea.ria.ru/20260601/putin-poruchil-obespechit-bespereboynyy-internet-v-rossii-1156488865.html
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T11:02
2026-06-01T11:02
2026-06-01T11:02
новости
владимир путин (политик)
россия
интернет
правительство россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
соцсети
мессенджеры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ab159943e8ca4ac8266a1a26d9a3ebc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничения интернета. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по главы государства итогам встречи с представителями муниципального сообщества, состоявшейся 21 апреля.Поручение адресовано правительству РФ и Федеральной службе безопасности России.Доклад о данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля текущего года.В апреле этого года Владимир Путин на совещании с кабмином обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах и поручил проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов.Ограничения работы интернета в России продлятся столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности граждан, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_f709a07489ee64b06a543533d14df9b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), россия, интернет, правительство россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), соцсети, мессенджеры
Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам на период отключений интернета