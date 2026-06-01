Путин: наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимым - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Путин: наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимым
Наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки РИА Новости Крым, 01.06.2026
Наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимым – Путин

20:47 01.06.2026 (обновлено: 20:52 01.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.
"Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым", – сказал глава государства.
Путин также призвал власти при оказании помощи с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку и каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией.
"Надо сделать все, чтобы людей поддержать", – подчеркнул президент.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
