Путин: наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимым - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки РИА Новости Крым, 01.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Наказание для преступников, совершивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.Путин также призвал власти при оказании помощи с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку и каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

