Погода в Крыму в первый летний день - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Погода в Крыму в первый летний день
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, в горах +3…+7, днем +17…+22 градуса, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +19…+21.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +10...+12 градусов, днем от +18 до +21.
