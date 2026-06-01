Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС
Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС
2026-06-01T10:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, которые сейчас проходят "стадию трансформации". Об этом политик заявил в видеообращении.
"Я неоднократно говорил, что наши отношения с РФ находятся в стадии трансформации. Стадию трансформации я считаю позитивной, потому что в условиях новой ситуации мы выстраиваем новые отношения с Россией, и я уверен, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открыты и искренни", – цитирует Пашиняна РИА Новости.
Премьер-министр Армении добавил, что проводить референдум о членстве республики в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) или Европейском союзе пока "нелогично".
"До тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не будет неизбежным, пока Армения не обратилась официально к Евросоюзу по вопросу членства или не приблизилась к получению статуса кандидата, проводить референдум нелогично", – сказал он.
По словам Пашиняна, Армения продолжит работать в ЕАЭС "до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным".
"А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума", – добавил он.
Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии высказались за проведение в Армении в короткие сроки референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС.
29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
Ранее лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС
РФ надеется на участие пророссийских сил в выборах в Армении – Путин
У Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – Путин
 
Никол ПашинянАрменияРоссияЕАЭСЕвропейский Союз (ЕС)
 
