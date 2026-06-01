https://crimea.ria.ru/20260601/pashinyan-sdelal-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-i-chlenstve-v-eaes-1156487899.html

Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС

Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, которые сейчас проходят "стадию... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T10:09

2026-06-01T10:09

2026-06-01T10:09

никол пашинян

армения

россия

еаэс

европейский союз (ес)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/93/1115389304_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_8e8e4376a0e59f9f5ebffb5a302de6fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, которые сейчас проходят "стадию трансформации". Об этом политик заявил в видеообращении.Премьер-министр Армении добавил, что проводить референдум о членстве республики в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) или Европейском союзе пока "нелогично".По словам Пашиняна, Армения продолжит работать в ЕАЭС "до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным".Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии высказались за проведение в Армении в короткие сроки референдума по выбору между ЕАЭС и ЕС.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Ранее лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕСРФ надеется на участие пророссийских сил в выборах в Армении – ПутинУ Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – Путин

армения

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, россия, еаэс, европейский союз (ес)