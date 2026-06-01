"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева

Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 01.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, основная ответственность за атаки на атомный объект лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений.По словам дипломата, эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют, что ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе.Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям Киева.Угрозы, целенаправленно создаваемые режимом Зеленского, который в антироссийском угаре прямой наводкой бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать, отметила Захарова.30 мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. 31 мая под удар попал транспортный цех атомной станции.Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессыВСУ ударили по роддому и МКД в ЭнергодареВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС – уничтожены шесть автобусов и два автомобиля

