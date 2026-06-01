"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева - РИА Новости Крым, 01.06.2026
"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, основная ответственность за атаки на атомный объект лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений.
"Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что, нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
По словам дипломата, эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют, что ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе.
"Убеждены, что Киев, а также его американские и европейские кураторы прекрасно отдают себе отчет, какие катастрофические последствия для всего мира несут в себе подобные провокации, но киевский режим не впервой демонстрирует наплевательское отношение к человеческим жизням", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и лично генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси дадут справедливую и заслуженную оценку действиям Киева.
Угрозы, целенаправленно создаваемые режимом Зеленского, который в антироссийском угаре прямой наводкой бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать, отметила Захарова.
"Руководству МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами, иначе все его призывы обеспечить должный уровень ядерной и физической ядерной безопасности, а также соблюдение любых декларируемых Р. Гросси "принципов" и "тезисов" теряют всякое основание", – добавила дипломат.
30 мая гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. 31 мая под удар попал транспортный цех атомной станции.
Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.
