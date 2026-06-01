https://crimea.ria.ru/20260601/novosti-svo-armiya-ukrainy-poteryala-bolee-1300-boevikov-za-sutki-1156492076.html

Новости СВО: армия Украины потеряла более 1300 боевиков за сутки

Новости СВО: армия Украины потеряла более 1300 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Новости СВО: армия Украины потеряла более 1300 боевиков за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T12:52

2026-06-01T12:52

2026-06-01T12:52

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили один населенный пункт и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1330 боевиков, семь бронемашин, 15 артиллерийских орудий и более 230 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах девяти населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 205 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ составили более 180 боевиков, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили Тихоновку в ДНР. Разбиты формирования противника в районах шести населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима потеряли убитыми и ранеными до 120 солдат и офицеров, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили свыше 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формированиям противника потерпели поражения в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 455 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 45 военных ВСУ, 14 автомобилей и три станция РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 233 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу