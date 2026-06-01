Названы обвиняемые по делу об атаке на Старобельск
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T21:16
новости
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
александр гуцан
украина
В ударе по Старобельску обвиняются командующий силами беспилотных систем ВСУ и глава ГУР
21:16 01.06.2026 (обновлено: 21:31 01.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых по делу об ударе по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан доложил президенту страны Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.
"В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник главного управления министерства обороны Украины Иващенко", – сказал Гуцан.
Генпрокурор напомнил, что Бровди ранее был заочно осужден, приговорен в России к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.
Кроме того, на контроле находятся результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. Также будет дана оценка работе экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА, добавил Гуцан.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил, что в момент атаки на общежитие в Старобельске в здании находились 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет.
На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты семи БПЛА – эти беспилотники способны нести боевую часть до 120 килограммов. Для определения типа и мощности взрывных устройств и взрывчатых веществ проводится экспертиза.
Запуск БПЛА на Старобельск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 114-й отдельной бригады беспилотных сил ВСУ "Птицы Мадьяра". Целенаведение осуществлялось ГУР минобороны Украины
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа
Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек
, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
