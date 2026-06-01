Названы обвиняемые по делу об атаке на Старобельск

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых

2026-06-01T21:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко проходят в качестве обвиняемых по делу об ударе по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан доложил президенту страны Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.Генпрокурор напомнил, что Бровди ранее был заочно осужден, приговорен в России к пожизненному лишению свободы и объявлен в международный розыск.Кроме того, на контроле находятся результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. Также будет дана оценка работе экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА, добавил Гуцан.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил, что в момент атаки на общежитие в Старобельске в здании находились 85 студентов в возрасте от 15 до 22 лет.На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты семи БПЛА – эти беспилотники способны нести боевую часть до 120 килограммов. Для определения типа и мощности взрывных устройств и взрывчатых веществ проводится экспертиза.Запуск БПЛА на Старобельск был осуществлен с территории Харьковской области военнослужащими 114-й отдельной бригады беспилотных сил ВСУ "Птицы Мадьяра". Целенаведение осуществлялось ГУР минобороны УкраиныВ ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

