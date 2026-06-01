Легковушка влетела в дерево в Ростовской области – три человека погибли

Столкновение легкового автомобиля с деревом в Ростовской области унесло жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Столкновение легкового автомобиля с деревом в Ростовской области унесло жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция региона.Трагедия произошла в понедельник в хуторе Демидовка Матвеево-Курганского района.Три пассажира "ВАЗа" скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.
13:07 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Столкновение легкового автомобиля с деревом в Ростовской области унесло жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция региона.
Трагедия произошла в понедельник в хуторе Демидовка Матвеево-Курганского района.
"Водитель 1971 года рождения, управляя транспортным средством "ВАЗ 21115", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево", – говорится в сообщении.
Три пассажира "ВАЗа" скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали.
