Крымский мост после открытия движения: при въезде на полуостров выросла очередь
На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 120 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани в очереди стоят 120 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 120 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Ранее в понедельник транспортный переход через Керченский пролив был перекрыт, ограничение продлилось полчаса.
"По состоянию на 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.
