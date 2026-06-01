Крымский мост после открытия движения: при въезде на полуостров выросла очередь

2026-06-01T18:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 120 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее в понедельник транспортный переход через Керченский пролив был перекрыт, ограничение продлилось полчаса.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

