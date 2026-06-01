Крымский феномен: в республике рассказали о работе волонтеров СВО
Крым лидирует среди регионов России по числу организаций волонтеров для помощи фронту
© Фото из социальных сетей благотворительного фонда "Гуманитарный фронт Крыма"Волонтеры собирают посылки для бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Крым находится на первом месте среди российских регионов по количеству волонтерских организаций, помогающих бойцам в зоне специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым сообщил депутат парламента республики Никита Сандалов.
"На декабрь 2025 года у нас функционировало уже более 350 волонтерских сообществ, которые ежедневно активно помогают фронту. Это самое большое количество волонтерских сообществ по всей нашей стране. Ни в одном регионе России столько волонтеров, как в Крыму, нет, даже в прифронтовых территориях. Мы этим очень гордимся", – сказал парламентарий.
По словам Сандалова, работа волонтеров налажена в каждом муниципальном образовании республики. На сегодняшний день больше всего волонтеров работают в Симферопольском, Сакском и Красногвардейском районах РК. Также в помощи ветеранам СВО и их семьям активно участвуют местные предприниматели, добавил депутат.
"На мой взгляд, это наш крымский феномен, который заключается в том, что сила духа, которая помогла нам (воссоединиться с Россией – ред.) в 2014 году, никуда не испарилась и не только сохранилась, но и даже укрепилась", – добавил собеседник.
