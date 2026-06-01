Крымские полицейские задержали в Москве мигранта за пособничество мошенникам - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Крымские правоохранители задержали в Москве мигранта-нелегала, который помог дистанционным мошенникам выманивать у крымчан и жителей других регионов порядка 15... РИА Новости Крым, 01.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители задержали в Москве мигранта-нелегала, который помог дистанционным мошенникам выманивать у крымчан и жителей других регионов порядка 15 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился житель Ялты, который пытался приобрести двигатель для мотоцикла через популярную интернет-площадку. Он перевел продавцу 32 тысячи рублей, но заказанный товар так и не получил, а собеседник перестал выходить на связь.Крымские правоохранители отследили финансовую транзакцию и установили получателя платежа. В ходе служебной командировки в Москву оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин одной из республик Центральной Азии, нелегально находившийся в России.При обыске по месту его временного проживания полицейские обнаружили 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, оформленных на третьих лиц, более 100 сим-карт, ноутбук, планшеты, счетчик купюр и 510 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, задержанный выполнял роль промежуточного звена в мошеннической схеме. По указанию анонимного куратора занимался обналичиванием денег, поступавших ему на подконтрольные счета. В дальнейшем он конвертировал полученную наличность в криптовалюту.В общей сложности мигрант-нелегал получил от куратора в качестве вознаграждения порядка 1,2 млн рублей.Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники уходят в детские игры – какие риски есть в КрымуПригрозили уголовкой: в Крыму пенсионерка отдала мошенникам более миллионаПрокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги

