Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.06.2026
Жительница Крыма получила 4 года колонии за хищение 7 миллионов рублей маткапитала

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, подсудимая, являвшаяся сотрудницей жилищного кооператива, совместно с соучастниками заключала с владелицами сертификатов на маткапитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. После этого женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам.
Полученными деньгами подсудимые распоряжались по своему усмотрению.
Таким способом злоумышленница менее чем за год похитила свыше 7 миллионов рублей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшую работницу кооператива к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Сообщницы фигурантки получили по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
