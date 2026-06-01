https://crimea.ria.ru/20260601/krymchanku-posadili-v-koloniyu-za-khischenie-7-millionov-rubley-matkapitala-1156496367.html
Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T16:22
2026-06-01T16:22
2026-06-01T16:22
прокуратура республики крым
новости крыма
материнский капитал
происшествия
хищение
суд
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, подсудимая, являвшаяся сотрудницей жилищного кооператива, совместно с соучастниками заключала с владелицами сертификатов на маткапитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. После этого женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам.Полученными деньгами подсудимые распоряжались по своему усмотрению.Таким способом злоумышленница менее чем за год похитила свыше 7 миллионов рублей.Сообщницы фигурантки получили по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, новости крыма, материнский капитал, происшествия, хищение, суд, приговор
Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
Жительница Крыма получила 4 года колонии за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, подсудимая, являвшаяся сотрудницей жилищного кооператива, совместно с соучастниками заключала с владелицами сертификатов на маткапитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. После этого женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам.
Полученными деньгами подсудимые распоряжались по своему усмотрению.
Таким способом злоумышленница менее чем за год похитила свыше 7 миллионов рублей.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшую работницу кооператива к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Сообщницы фигурантки получили по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.