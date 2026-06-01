Крымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала

Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T16:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Жительница Симферополя получила 4 года лишения свободы за хищение более 7 миллионов рублей материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным ведомства, подсудимая, являвшаяся сотрудницей жилищного кооператива, совместно с соучастниками заключала с владелицами сертификатов на маткапитал фиктивные договоры займа для строительства жилья. После этого женщины подавали заявления о распоряжении средствами в целях погашения задолженности по займам.Полученными деньгами подсудимые распоряжались по своему усмотрению.Таким способом злоумышленница менее чем за год похитила свыше 7 миллионов рублей.Сообщницы фигурантки получили по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

