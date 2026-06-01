Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260601/krymchanin-slival-kievu-dannye-o-pvo-i-chernomorskom-flote-1156491036.html
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте
Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и призывах к терроризму, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T12:27
2026-06-01T12:27
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
пво
прокуратура республики крым
происшествия
южный окружной военный суд
госизмена
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и призывах к терроризму, сообщает прокуратура республики.Переданные данные могли быть использованы против безопасности страны, указали в ведомстве.Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор судаВ Крыму задержали двух шпионов КиеваФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, прокуратура республики крым, происшествия, южный окружной военный суд, госизмена
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте

Жителя Крыма будут судить за "слив" Киеву данных о ПВО и Черноморском флоте

12:27 01.06.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и призывах к терроризму, сообщает прокуратура республики.
"В апреле 2023 года обвиняемый собрал и передал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины фотографии и видеозаписи с местонахождением средств ПВО, личного состава Черноморского флота, военных и гражданских объектов", – говорится в сообщении.
Переданные данные могли быть использованы против безопасности страны, указали в ведомстве.
Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.
Злоумышленника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда
В Крыму задержали двух шпионов Киева
ФСБ задержала двоих жителей Новороссийска за передачу данных Украине
 
Новости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПВОПрокуратура Республики КрымПроисшествияЮжный окружной военный судГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07В Большой Ялте снова громко
15:48Сколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
15:37"Ваш родственник попал в ДТП": что делать при таком звонке
15:22За неделю в ДТП на крымских дорогах погибли два человека и 26 пострадали
15:07Развожаев пригрозил спекулянтам на фоне дефицита топлива
14:58ВТБ: каждый второй молодой россиянин пользуется "Пушкинской картой"
14:47Рейд в Севастополе открыли
14:39Крымские полицейские задержали в Москве мигранта за пособничество мошенникам
14:23Трое детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
14:07Украина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС
13:57В Севастополе остановили движение морского транспорта
13:43Массовые проверки пожилых водителей с 1 июня: что ответили в МВД
13:21В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю
13:07Легковушка влетела в дерево в Ростовской области – три человека погибли
12:52Новости СВО: армия Украины потеряла более 1300 боевиков за сутки
12:43ВТБ снизил ставку по рыночной ипотеке на ИЖС
12:31В Кремле прокомментировали проблему с топливом в Крыму
12:27Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте
12:10Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:07Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию
Лента новостейМолния