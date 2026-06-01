Крым примет на отдых 1150 детей из новых регионов и приграничья - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крым примет на отдых 1150 детей из новых регионов и приграничья
Крым примет на летний отдых 1150 детей из новых и приграничных регионов – Аксенов

09:28 01.06.2026
 
Детский отдых в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Крым этим летом за счет бюджета примет на летний отдых и оздоровление 1150 детей из новых и приграничных регионов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За счет регионального бюджета Крым примет около 1150 ребят из Запорожской, Херсонской, Курской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов", – написал он в своем канале в МАКС.
По словам Аксенова, в текущем году всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения планируется охватить порядка 200 тысяч крымских детей.
Ранее правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей на летний отдых детей из приграничных районов Белгородской области.
