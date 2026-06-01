Крепкий сон с медитацией: зачем туристы едут в Крым - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Крепкий сон с медитацией: зачем туристы едут в Крым
Крепкий сон с медитацией: зачем туристы едут в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Для современно человека, который живет в состоянии хронического стресса, усталости и эмоционального выгорания, на первый план выходят проблемы ментального здоровья. Все чаще санатории, в том числе и в Крыму, вводят в перечень своих оздоровительных услуг программы антистресса и налаживания крепкого сна. Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По его мнению, люди всегда будут ехать в санатории для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, это так называемая "классика". Однако проблемы ментального здоровья сейчас тоже выходят на первый план, потому что современный человек сталкивается с эмоциональным выгоранием, хронической усталостью и стрессами, связанными с высоким ритмом жизни и информационной перегрузкой.Эксперт отметил, что программы, которые отвечают за налаживание крепкого и полноценного сна, были в тренде еще с прошлого сезона, и не потеряют своей актуальности в этом году.При этом, по словам эксперта, не нужно обладать статусом "пять звезд", чтобы внедрить такую программу – практически каждый крымский санаторий в может создать "крепкий сон", включив в программу, например, минеральные ванны, массажи, психоэмоциональную релаксацию в комнатах отдыха, соляную пещеру, медитацию и скандинавскую ходьбу.Кроме того, по мнению собеседница, привлечь дополнительное количество туристов могут и так называемые гибридные продукты."Что такое гибридный продукт? Это продукт, который включает разные сценарии времяпрепровождения. Так, конкретный санаторий продает процедуры, а конкретный отель продает номера. Но туристы все меньше и меньше покупают просто номер в отеле и просто лечение. Они хотят приехать и получить весь спектр впечатлений. Не просто посидеть на процедурах и полежать на пляже. Они хотят что-то посмотреть, побывать на экскурсиях, попробовать локальную кухню, погрузиться в какой-то исторический контекст", – перечислил собеседник агентства.Туристы, приезжая в Крым, как правило, не хотят думать и на месте решать, что же им делать на курорте, они хотят, чтобы им предложили конкретный сценарий времяпрепровождения, готовый продукт, а им осталось бы только выбрать, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 15-20% увеличатся цены на путевки в санатории в предстоящем курортном сезонеКрымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВОНе надо жертв: врачи назвали главные запреты для тех, кому за 40
крым, отдых в крыму, здоровье, санатории крыма, владислав буря
