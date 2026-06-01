Изменения при снятии наличных и новые детские выплаты: что ждет россиян в июне

С июня 2026 года в России начнут действовать несколько важных законодательных изменений. Они коснутся как частной жизни граждан, так и бизнеса.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. С июня 2026 года в России начнут действовать несколько важных законодательных изменений. Они коснутся как частной жизни граждан, так и бизнеса. РИА Новости Крым поможет разобраться в том, что грядет нового в жизни россиян.С 1 июня Соцфонд открывает прием заявлений на новую ежегодную выплату работающим родителям, у которых двое и более детей до 18 лет (или до 23 – если учатся очно). При этом в семье средний доход на одного члена семьи должен быть не выше 1,5 региональных прожиточных минимумов. При этом доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Заявление в Соцфонд можно будет подать до 1 октября. Как рассчитать выплату – на сайте Социального фонда России.С 1 июня пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату в размере 19 169,38 рубля. Мера касается только тех, кто получает страховую пенсию. Повышение пенсии будет произведено автоматически, без необходимости подачи заявления. Если же в мае текущего года пенсионеру была присвоена первая группа инвалидности, то с момента установления инвалидности ему также будет увеличен размер фиксированной выплаты, она будет установлена в двойном объеме.С 7 июня для участников боевых действий введут обязательную государственную геномную регистрацию. Закон затрагивает военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Обязательной геномной регистрации также будет подлежать гражданский персонал, обеспечивающий проведение спецоперации. Данные будут храниться до достижения сдавшими 100-летнего возраста либо до установления личности в случае их смерти. Образцы биоматериала могут быть уничтожены по письменному заявлению человека, если он уволен со службы.С 1 июня по желанию пассажира его будут регистрировать на рейс и организовывать выход на посадку с помощью единой биометрической системы. Первые аэропорты, где это станет возможным – Шереметьево и Пулково. При этом использование биометрии не отменяет обязанность пассажира предъявлять при досмотре бумажный документ, удостоверяющий его личность.С 1 июня 2026 года граждане России смогут официально отказаться сдавать свои биометрические данные (запись голоса и изображение лица), используемые для подтверждения личности. Соответствующие заявления принимают в многофункциональных центрах в письменном виде. В течение одного календарного дня информация об отказе уйдет оператору Единой биометрической системы (ЕБС), а заявителю выдадут письменное уведомление о том, что он отказался от использования своих биометрических данных.С 14 июня 2026 года банки начнут оперативнее замораживать счета людей из списка Росфинмониторинга, причастных к экстремизму или терроризму. Счета таких граждан будут заблокированы в течение суток вне зависимости того, будний это день, праздничный или выходной. Кроме того, любую операцию по передвижению денежных средств, которую банк сочтет подозрительной, заморозят на пять рабочих дней для проверки.Также вводятся изменения при снятии наличных с дебетовых, зарплатных и пенсионных карт. Ежемесячно беспроцентно теперь станет возможным снять средства в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей при обращении к аппаратам, не входящим в собственную или партнерскую сеть вашего банка. Если лимит будет исчерпан, то плата составит от 0,5% до 2% от суммы, превышающей указанный банком порог, в каждом конкретном банке он может быть свой.Стандартный дневной лимит на получение наличных с карты составит 50 тысяч рублей. Если сработают механизмы безопасности, операцию могут приостановить на срок до двух суток. Чтобы снять блокировку, клиенту придется пройти дополнительную проверку через мобильное приложение банка или обратиться в службу поддержки. Также, согласно новым предписаниям, некоторые банкоматы оснастят системами, способными временно блокировать выдачу крупных сумм, если обнаружат признаки подозрительных действий клиента.С 28 июня осужденных за экстремизм, а также иностранцев и лиц без гражданства запретят переводить в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. По действующему в настоящее время законодательству осужденные или их родственники могут один раз за срок подать прошение о переводе в другую колонию. Со 2 июня 2026 года таможенники получат право пресекать полеты БПЛА над своими объектами с помощью подавления сигналов управления либо физического уничтожения дронов с помощью спецсредств и оружия.С 1 июня вейпы, электронные сигареты и расходники к ним можно будет продавать только в стационарных магазинах. Торговля этими товарами в ларьках, на рынках будет запрещена. Этими товарами и безникотиновыми сигаретами также будет запрещено торговать в интернет-магазинах. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплатаВ России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый законВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО

