https://crimea.ria.ru/20260601/frantsuzskie-vms-zaderzhali-sledovavshiy-iz-murmanska-tanker-1156487214.html

Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер

Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер

Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T09:11

2026-06-01T09:11

2026-06-01T09:13

новости

танкер

франция

эммануэль макрон

мурманск

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону.Отмечается, что операция была направлена на проверку национальной принадлежности судна, подозреваемого в плавании под чужим флагом. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура.После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении.По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

мурманск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, танкер, франция, эммануэль макрон, мурманск