Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер
Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T09:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону.
"Военно-морские силы Франции 31 мая 2026 года провели операцию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска", – сказано в заявлении на сайте властей.
Отмечается, что операция была направлена на проверку национальной принадлежности судна, подозреваемого в плавании под чужим флагом. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура.
После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении.
По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри, пишет РИА Новости.
