Рейтинг@Mail.ru
Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260601/frantsuzskie-vms-zaderzhali-sledovavshiy-iz-murmanska-tanker-1156487214.html
Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер
Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер
Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T09:11
2026-06-01T09:13
новости
танкер
франция
эммануэль макрон
мурманск
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b47bd7606586884a5d9d2316ae6900e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону.Отмечается, что операция была направлена на проверку национальной принадлежности судна, подозреваемого в плавании под чужим флагом. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура.После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении.По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
мурманск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/13/1139719061_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_3ae2414f8bf47bc575e13df195d126af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, танкер, франция, эммануэль макрон, мурманск
Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер

Следовавший из Мурманска танкер был задержан французскими ВМС

09:11 01.06.2026 (обновлено: 09:13 01.06.2026)
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону.

"Военно-морские силы Франции 31 мая 2026 года провели операцию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска", – сказано в заявлении на сайте властей.

Отмечается, что операция была направлена на проверку национальной принадлежности судна, подозреваемого в плавании под чужим флагом. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура.
После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении.
По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри, пишет РИА Новости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиТанкерФранцияЭммануэль МакронМурманск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Капитан задержанного французскими ВМС танкера – россиянин
11:14У выходцев из Центральной Азии отобрали российские паспорта
11:02Путин поручил обеспечить бесперебойный интернет в России
10:55В России разработают механизмы страхования жилья от ЧС
10:42Путин поручил обеспечить помощь потерявшим жилье при паводке в Дагестане
10:09Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией и членстве в ЕАЭС
09:47В России запретили экспорт авиационного керосина
09:28Крым примет на отдых 1150 детей из новых регионов и приграничья
09:11Французские ВМС задержали следовавший из Мурманска танкер
08:48День защиты детей – история и традиции праздника
08:08Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
07:3672 украинских беспилотника сбили над Крымом и еще семью регионами России
07:07Изменения при снятии наличных и новые детские выплаты: что ждет россиян в июне
00:01Погода в Крыму в первый летний день
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
23:20Продажа топлива в Севастополе и атаки ВСУ: главное за день
23:07В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:02В Дагестане пятеро детей пострадали и один погиб при падении минивэна в кювет
22:42Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС будут продавать топливо без талонов
22:30Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России
Лента новостейМолния