Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин

Киев решил придать новое качество конфликту ударами по Старобельску и Геническу – Путин
21:13 01.06.2026 (обновлено: 21:29 01.06.2026)
Президент Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, это их выбор, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
Президент РФ назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Путин заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.
"Похоже, что именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельска и в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом, ну что ж, это их выбор", – сказал Путин в ходе совещания.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.