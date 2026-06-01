Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, это их выбор, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах... РИА Новости Крым, 01.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, это их выбор, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.Президент РФ назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Путин заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

