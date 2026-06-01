Едут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей Европы
Едут сознательно: Россия стала бастионом нравственных ценностей для жителей Европы
2026-06-01T22:55
василий зорин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Все больше жителей Европы хотят переехать в Россию по двум причинам, одна из которых связана с тем, что РФ стала бастионом для защиты нравственных ценностей, которые близки и европейцам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.Ранее генконсул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости заявил, что граждане Германии и Австрии – очень разные люди и разные поколения, выходцы из СССР и коренные жители стран – все больше интересуются переездом в Россию.По мнению Зорина, у этого процесса две стороны, и первая характеризуется экономическими проблемами.Что спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнениеЭта тенденция пока не носит массовый характер, тем не менее процесс идет и развивается, и ничего нелогичного в нем нет, отметил эксперт."А другая сторона вопроса – это действительно переселение, которое основано на культурных, политико-культурных ценностных основаниях. И это тоже совершенно непридуманная история", – сказал Зорин.Он напомнил, что еще в августе 2024 года был издан указ президента РФ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".Этот документ предусматривает получение в упрощенном порядке временного разрешения на пребывание в России тем людям, которые как раз заявляют о том, что для них неприемлема с точки зрения ценностей, морали, нравственности и культуры та ситуация, которая в Европе сложилась, и они сознательно едут в Россию как страну, где чувствуют себя уверенно и защищенно, добавил он.Он заметил, что по этой программе, согласно официальной статистике, за два года в Россию уже переехали около 2000 человек.Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что интерес к России жителей Европы, разделяющих наши духовно-нравственные ценности, растет, так что за полгода число заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в РФ выросло в полтора раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему европейцы стали все больше выбирать для жизни РоссиюИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданствоЧто будет с вернувшимися в Россию релокантами
