Число многодетных семей в России растет – Путин
Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".Он заверил, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для российских семей: качественное и современное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни в городах и поселках.Президент РФ подчеркнул, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.
Число многодетных семей в России растет – Путин

16:55 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей", – сказал Путин.
Он заверил, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для российских семей: качественное и современное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни в городах и поселках.
"Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют и бизнес, и крупные работодатели", – отметил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.
"Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать", – добавил глава государства.
