https://crimea.ria.ru/20260601/chislo-mnogodetnykh-semey-v-rossii-rastet--putin-1156498612.html
Число многодетных семей в России растет – Путин
Число многодетных семей в России растет – Путин - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Число многодетных семей в России растет – Путин
Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 01.06.2026
2026-06-01T16:55
2026-06-01T16:55
2026-06-01T16:55
владимир путин (политик)
россия
семья
дети
многодетная семья
день защиты детей
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_821da95b73fd74bd0614477526b44a30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".Он заверил, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для российских семей: качественное и современное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни в городах и поселках.Президент РФ подчеркнул, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые правила выплат для многодетных: кто в Крыму может получать пособиеКто в Крыму сможет получить единое пособие на детейКакую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154452403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be596a7858e7a091a1a36db2ff614f9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, семья, дети, многодетная семья, день защиты детей, новости, общество
Число многодетных семей в России растет – Путин
Власти РФ стремятся создавать все условия для роста числа многодетных семей – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Число многодетных семей в России растет, власти страны стремятся создавать все условия для этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей", – сказал Путин.
Он заверил, что государство продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для российских семей: качественное и современное образование, здравоохранение, комфортная среда для жизни в городах и поселках.
"Мы в целом стремимся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют и бизнес, и крупные работодатели", – отметил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед.
"Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать", – добавил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: