Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T20:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил глава его офиса Кирилл Буданов*.По мнению главы офиса Зеленского, такая поставленная цель "реалистична".Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что дело идет к завершению украинского конфликта. Позже в ответ на просьбу журналистов разъяснить это заявление российский лидер отметил, что ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта.Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов

новости, новости сво, кирилл буданов*, владимир зеленский, украина