Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
2026-06-01T20:39
Зеленский поставил задачу завершить конфликт до зимы – Буданов*

20:39 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил глава его офиса Кирилл Буданов*.
"Я подтверждаю: это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", – цитируют Буданова* украинские СМИ.
По мнению главы офиса Зеленского, такая поставленная цель "реалистична".
Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что дело идет к завершению украинского конфликта. Позже в ответ на просьбу журналистов разъяснить это заявление российский лидер отметил, что ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта.
Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
