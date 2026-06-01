Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату - РИА Новости Крым, 01.06.2026
Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату
В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.
"С 1 июня Отделение СФР по Республике Крым начало прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Теперь родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ", – рассказали в ведомстве.
Для оформления понадобится подать заявление. Остальные сведения Отделение СФР по Республике Крым соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить сами. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.
На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября, указали в СФР. Специалисты рассмотрят заявления семей в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах пяти рабочих дней.
"При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, знакомые многим семьям по оформлению других детских пособий. Например, единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. При назначении новой семейной выплаты действует аналогичный порядок учета материального положения", – указали в Социальном фонде.
В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие.
