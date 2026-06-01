https://crimea.ria.ru/20260601/bolee-2000-krymchan-podali-zayavki-na-novuyu-semeynuyu-vyplatu-1156500496.html

Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату

Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату - РИА Новости Крым, 01.06.2026

Более 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату

В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.06.2026

2026-06-01T22:22

2026-06-01T22:22

2026-06-01T22:22

новости крыма

крым

отделение социального фонда россии по республике крым

соцзащита

соцвыплаты

семья

дети

господдержка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133200_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_e41e071d0caf019f2668d004d5f7a3f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.Для оформления понадобится подать заявление. Остальные сведения Отделение СФР по Республике Крым соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут представить сами. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств.На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября, указали в СФР. Специалисты рассмотрят заявления семей в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах пяти рабочих дней.В доходах учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие. Не берутся в расчет такие выплаты, как материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми, налоговые вычеты и некоторые другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинСоцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплатуВ Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, соцвыплаты, семья, дети, господдержка