Какой сегодня праздник: 1 июня

В первый день лета в мире отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают российские...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В первый день лета в мире отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают российские моряки-североморцы и летчики Военно-транспортной авиации. А еще в этот день родилась секс-символ XX века Мэрилин Монро.Что празднуют в миреВ первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. С 1950 года отмечается ежегодно.С 2013 года ежегодно отмечается Всемирный день родителей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи.Кроме того, 1 июня считается Всемирным днем молока. Цель праздника – популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с этим производством. Впервые праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.В России в первый день лета отмечается сразу несколько праздников. Один из них – День Северного флота ВМФ РФ, основу которого составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Главной базой флота является город Североморск.Также свой профессиональный праздник отмечают летчики и обслуживающий персонал Военно-транспортной авиации России. Днем ее рождения считается 1 июня 1931 года, когда был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения высадки десантных частей, а также перевозки материально-технической части, вооружения и продовольствия. С 2015 года Военно-транспортная авиация входит в состав Воздушно-космических сил РФ.Знаменательные событияВ 1798 году в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.В 1806 году в Петербурге заложено здание Смольного института благородных девиц по проекту архитектора Джакомо Кваренги. С 1996 года Смольный служит официальной резиденцией губернатора Петербурга.В 1831 году английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.Еще через пять лет произошла закладка первого камня Брестской крепости – комплекса оборонных сооружений в Бресте (Брест-Литовске). Строилась по проекту, утвержденному императором Николаем I в 1830 году.1 июня 1933 года в СССР был введен в строй Челябинский тракторный завод. Первой его продукцией стали гусеничные тракторы С-60 мощностью 60 лошадиных сил, работавшие на лигроиновом топливе. В годы Великой Отечественной войны на территории Челябинского тракторного завода возник Танкоград, на котором силами эвакуированных Кировского и Харьковского моторных заводов производились танки Т-34, самоходные установки СУ-152, тяжелые танки KB, ИС-1, ИС-2, ИС-З.В 1967 году вышел альбом The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ("Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера") – лучший альбом всех времен по версии журнала Rolling Stone.В 1980 году начал работу CNN – первый круглосуточный информационный телеканал.Кто родилсяВ 1804 году родился композитор Михаил Глинка – родоначальник русской классической музыки.В 1844 году на свет появился русский художник-передвижник, народный художник РСФСР Василий Поленов.В 1925 году родился Александр Шенгардт – советский и российский авиаконструктор, главный конструктор самолета Ту-154.В 1926 году родилась американская актриса, певица и модель Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер).В 1955 году родилась актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Симонова ("В бой идут одни "старики", "Афоня", "Обыкновенное чудо").В 1959 году родилась Надежда Кадышева – солистка ансамбля "Золотое кольцо", народная артистка России.61 год назад родилась советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Лариса Лазутина.Также в этот день на свет появились советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Владимир Грамматиков, немецкая модель и актриса Хайди Клум, канадская певица Аланис Мориссетт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

