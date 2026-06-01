72 украинских беспилотника сбили над Крымом и еще семью регионами России - РИА Новости Крым, 01.06.2026
72 украинских беспилотника сбили над Крымом и еще семью регионами России
72 украинских беспилотника сбили над Крымом и еще семью регионами России
2026-06-01T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 72 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
72 украинских беспилотника сбили над Крымом и еще семью регионами России

07:36 01.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 72 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 31 мая до 7:00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, перечислили в российском военном ведомстве.
