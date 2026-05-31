Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС будут продавать топливо без талонов
2026-05-31T22:42
22:42 31.05.2026 (обновлено: 22:48 31.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС будут продавать топливо без талонов, при этом ограничения в 20 литров и на продажу в канистры продолжит действовать, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС ориентировочно с 8 утра по мере подхода бензовозов будет свободная продажа: АИ-92, АИ-95 NP, ДТ, Газ, ДЗ NP", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что весь общественный транспорт с утра будет выведен на маршруты – это порядка 160 троллейбусов и более 500 автобусов, включая пригородные маршруты. Кроме того, на линиях будет работать семь катеров и паром. Расписание движения общественного транспорта можно посмотреть по ссылке
Оплатить проезд можно наличными средствами, с помощью банковской карты, телефоном, а также картой ЕГКС. Все действующие льготы на проезд продолжают действовать, напомнил губернатор.
Также глава региона отметил, что практика показывает, что в условиях ажиотажа весь сформированный лимит топлива раскупается в течение нескольких часов. О наличии топлива на сети АЗС АТАН можно следить по ссылке: АТАН
Развожаев призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ажиотаж, очереди и "гонки" за топливом только усугубляют ситуацию, создавая излишнее напряжение и нагрузку на логистику, подчеркнул он.
