Завтра лето: чего ждать от погоды в Крыму в первую неделю июня
После майских затяжных дождей и холодов на полуостров постепенно придет теплая летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым.
После майских затяжных дождей и холодов на полуостров постепенно придет теплая летняя погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Уже 1-го числа ситуация начнет постепенно выправляться, циклон будет отходить постепенно дальше в Черноземье, поэтому в понедельник переменная облачность, осадки маловероятны. И хоть ночь еще прохладная, +6…+11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов", – рассказал метеоролог.
Дальше, по словам специалиста, антициклон будет превалировать в погоде юга страны, и сохранится некоторая неустойчивость в атмосфере.
"Во вторник местами могут брызнуть кратковременные дожди, но процесс потепления будет запущен, поэтому ночью уже +7…+12, днем +19…+24 градуса", – рассказал Тишковец.
Начиная со среды, 3 июня, и далее в Крыму установится солнечная погода, прогнозирует метеоролог.
"Вторая половина предстоящей недели будет довольно теплой, когда по ночам температура будет +10…+15 градусов, а днем можно рассчитывать на +20…+26 градусов, что практически соответствует норме климата", – подытожил эксперт.
