Рейтинг@Mail.ru
Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260531/vzryv-na-zavode-v-vashingtone--pogibli-11-chelovek-1156469023.html
Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
Из-за взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон погибли 11 человек, сообщает New York Times со ссылкой на коронера округа. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T08:43
2026-05-31T08:43
новости
сша
вашингтон
происшествия
взрыв
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110064/54/1100645436_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_afed1d3bc71ebbede1787cb676a80a80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Из-за взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон погибли 11 человек, сообщает New York Times со ссылкой на коронера округа.После взрыва были найдены девять тел погибших, еще двое рабочих некоторое время считались пропавшими без вести.Согласно сообщению издания, все тела погибших были найдены. Поиски осложнялись опасными условиями на месте взрыва.Ранее пожарная служба города Лонгвью в штате Вашингтон сообщила, что причиной аварии на заводе Nippon стал разрыв резервуара с белым щелоком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
вашингтон
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110064/54/1100645436_0:0:2370:1778_1920x0_80_0_0_474133fdc0823818bd089c6870b1b0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, вашингтон, происшествия, взрыв
Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек

После взрыва в Вашингтоне погибли 11 человек на целлюлозно-бумажном заводе штата

08:43 31.05.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Из-за взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон погибли 11 человек, сообщает New York Times со ссылкой на коронера округа.
После взрыва были найдены девять тел погибших, еще двое рабочих некоторое время считались пропавшими без вести.
"Спасательные группы обнаружили тела двух рабочих, которые числились пропавшими без вести после взрыва на целлюлозно-бумажном заводе в (городе – ред.) Лонгвью в штате Вашингтон. Таким образом, число погибших возросло до 11", – цитирует сообщение РИА Новости.
Согласно сообщению издания, все тела погибших были найдены. Поиски осложнялись опасными условиями на месте взрыва.
Ранее пожарная служба города Лонгвью в штате Вашингтон сообщила, что причиной аварии на заводе Nippon стал разрыв резервуара с белым щелоком.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСШАВашингтонПроисшествияВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
08:43Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
08:16Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
07:43216 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и еще 10 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – повреждена гражданская инфраструктура
07:22После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
07:04Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
00:01Погода в Крыму в последний день весны
00:00Какой сегодня праздник: 31 мая
22:35Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка - заявление Аксенова
21:54Проверка имущества релокантов и угрозы от МИД ФРГ: главное за день
21:31Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме
20:48Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт
20:3719 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:07Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ
19:45Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
19:18Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
18:51Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
18:33Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении 0:27
18:11Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
Лента новостейМолния