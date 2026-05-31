Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек

Из-за взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон погибли 11 человек, сообщает New York Times со ссылкой на коронера округа.

2026-05-31T08:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Из-за взрыва на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон погибли 11 человек, сообщает New York Times со ссылкой на коронера округа.После взрыва были найдены девять тел погибших, еще двое рабочих некоторое время считались пропавшими без вести.Согласно сообщению издания, все тела погибших были найдены. Поиски осложнялись опасными условиями на месте взрыва.Ранее пожарная служба города Лонгвью в штате Вашингтон сообщила, что причиной аварии на заводе Nippon стал разрыв резервуара с белым щелоком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

