ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции
2026-05-31T12:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Накануне ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС – удар пришелся по шестому энергоблоку станции, сообщает Минобороны РФЖертв нет, АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался – после взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.Алексей Лихачев ранее также отметил, что Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела.23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.21 мая в пресс-службе станции сообщили, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСВСУ третий день бьют по жилой застройке ЭнергодараМАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
ВСУ ударили по Запорожской АЭС в 10 метрах от реакторного отсека станции – Минобороны РФ
12:13 31.05.2026 (обновлено: 12:27 31.05.2026)