ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции - РИА Новости Крым, 31.05.2026
ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции
2026-05-31T12:13
2026-05-31T12:27
12:13 31.05.2026 (обновлено: 12:27 31.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Накануне ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС – удар пришелся по шестому энергоблоку станции, сообщает Минобороны РФ
"30 мая в 14:08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 метров от реакторного отсека", – сказано в сообщении.
Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался – после взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон – в норме.
Алексей Лихачев ранее также отметил, что Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела.
23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.
21 мая в пресс-службе станции сообщили, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.
