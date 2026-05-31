ВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре - РИА Новости Крым, 31.05.2026
ВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре
2026-05-31T13:52
2026-05-31T14:11
13:52 31.05.2026 (обновлено: 14:11 31.05.2026)
 
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
Энергодар подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Минувшей ночью город Энергодар подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Противник целенаправленно бил по гражданской инфраструктуре, социальным объектам и административным зданиям – туда, где нет и не может быть военных целей. В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна", – написал губернатор в своем канале МАКС.
По его словам, жертв и пострадавших как среди пациентов и персонала медучреждения, так и прохожих удалось избежать.
Еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. В результате возгорания повреждена одна из квартир, добавил Балицкий.
Также губернатор сообщил, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры, отметил губернатор, назвав этот удар актом ядерного терроризма.
В Минобороны России сообщили, что накануне ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС – удар пришелся по шестому энергоблоку станции в 10 метрах от реакторного отсека.
