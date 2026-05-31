ВСУ ударили по роддому и МКД в Энергодаре

2026-05-31T13:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Массированной атаке ВСУ подвергся Энергодар, украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, жертв и пострадавших как среди пациентов и персонала медучреждения, так и прохожих удалось избежать.Еще одна атака пришлась на многоквартирный дом. В результате возгорания повреждена одна из квартир, добавил Балицкий.Также губернатор сообщил, что удар по территории Запорожской АЭС произошел около трех часов ночи в воскресенье. Два беспилотника атаковали транспортный цех объекта. Взрывом уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель", которые находились на стоянке. Люди не пострадали, радиационный фон в норме, идут работы по восстановлению инфраструктуры, отметил губернатор, назвав этот удар актом ядерного терроризма.В Минобороны России сообщили, что накануне ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС – удар пришелся по шестому энергоблоку станции в 10 метрах от реакторного отсека.

