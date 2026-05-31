ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС – уничтожены шесть автобусов и два автомобиля
РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T13:47
2026-05-31T13:51
13:47 31.05.2026 (обновлено: 13:51 31.05.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ударом ВСУ по объектам Запорожской АЭС уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Об этом в воскресенье сообщили на станции.
"Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале станции на платформе МАКС.
Если накануне ВСУ атаковали машинный зал энергоблока №6, то сейчас боевики ударили по транспортному цеху станции, уточнили в пресс-службе, отметив, что в последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых противником. Боевики бьют как по самому зданию транспортного цеха, так и уничтожают служебный транспорт, атакуя автобусы, перевозящие работников предприятия по городу.
"Несмотря на продолжающиеся атаки, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме, все технологические параметры находятся под постоянным контролем персонала", – заверили на предприятии.
Ранее в воскресенье в Минобороны России сообщили, что накануне ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС – ударили пришелся по шестому энергоблоку станции.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев информировал, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался – после взрыва в стене машинного зала появилась дыра. По словам Лихачева, Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, транспортное средство было полностью уничтожено огнем. 23 мая украинские боевики атаковали беспилотниками ЗАЭС, зафиксировано не меньше десятка прилетов по транспортному цеху. 21 мая также сообщалось, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, по которой поступает снабжение для Запорожской АЭС.
