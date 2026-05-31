ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа пассажирский автобус на Москву - РИА Новости Крым, 31.05.2026
ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа пассажирский автобус на Москву
ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа пассажирский автобус на Москву
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу из Луганской Народной Республики, следующему в Москву, сообщает правительство ЛНР.В салоне находились 11 пассажиров, обошлось без пострадавших, подчеркнули в правительстве республики. Ударом дрона повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор – удалось не допустить возгорания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:37 31.05.2026 (обновлено: 18:47 31.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу из Луганской Народной Республики, следующему в Москву, сообщает правительство ЛНР.
"БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу "Старобельск – Москва" в районе улицы Восточной города Рубежное", – сказано в сообщении правительства ЛНР в МАКС.
В салоне находились 11 пассажиров, обошлось без пострадавших, подчеркнули в правительстве республики. Ударом дрона повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор – удалось не допустить возгорания.
