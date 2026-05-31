ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа пассажирский автобус на Москву
18:37 31.05.2026 (обновлено: 18:47 31.05.2026)
© Правительство ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу из Луганской Народной Республики, следующему в Москву, сообщает правительство ЛНР.
"БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу "Старобельск – Москва" в районе улицы Восточной города Рубежное", – сказано в сообщении правительства ЛНР в МАКС.
В салоне находились 11 пассажиров, обошлось без пострадавших, подчеркнули в правительстве республики. Ударом дрона повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор – удалось не допустить возгорания.