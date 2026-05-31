Война на Украине получит иное качество: Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Война на Украине получит иное качество: Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию
Война на Украине получит иное качество: Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию
Война на Украине получит иное качество: Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию

14:11 31.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Президент РБ Александр Лукашенко по окончании саммита ЕАЭС в Астане заявил, что если Белоруссия будет атакована с какой-либо территории, война получит совершенно иное качество на Украине.

"Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси – война получит совершенно иное качество на Украине", – приводит слова Лукашенко белорусское госагентство Белта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".
Слова Зеленского о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии, объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению политолога, чем более апокалиптические прогнозы будущего Украины звучат из уст Зеленского, тем больше это свидетельствует о кризисе отношений Украины с Западом.
