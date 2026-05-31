В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам - РИА Новости Крым, 31.05.2026
В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам
11:25 31.05.2026 (обновлено: 11:35 31.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 31 мая продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут исключительно по талонам. О соответствующем решении в воскресенье сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"С 7 утра на АЗС ТЭС сегодня велась продажа топлива. За несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. Поэтому сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
По словам губернатора, он прекрасно понимает, что ситуация с перебоями в поставках топлива многих тревожит. Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.

"Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы", – проинформировал губернатор.

Объемы поставок будут наращиваться. Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города обеспечены топливом и работают в штатном режиме, подчеркнул он.
При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, также вводят ограничение на продажу в канистры. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, заявил Развожаев, призвав население не паниковать, но отложить несущественные поездки.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что на территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.
Кроме того, о наличии топлива на АЗС можно узнать в реальном времени по ссылкам: АТАН, ТЭС.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
