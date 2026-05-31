https://crimea.ria.ru/20260531/v-sevastopole-vveli-prodazhu-topliva-isklyuchitelno-po-talonam-1156471392.html

В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам

В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам - РИА Новости Крым, 31.05.2026

В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам

В Севастополе 31 мая продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут исключительно по талонам. О соответствующем решении в воскресенье сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T11:25

2026-05-31T11:25

2026-05-31T11:35

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

транспорт

топливо

бензин

автомобиль

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_2b476cb31ac4af0bfe4405046917aa4d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 31 мая продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут исключительно по талонам. О соответствующем решении в воскресенье сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, он прекрасно понимает, что ситуация с перебоями в поставках топлива многих тревожит. Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.Объемы поставок будут наращиваться. Все экстренные и жизнеобеспечивающие службы города обеспечены топливом и работают в штатном режиме, подчеркнул он.При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, также вводят ограничение на продажу в канистры. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, заявил Развожаев, призвав население не паниковать, но отложить несущественные поездки.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что на территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Кроме того, о наличии топлива на АЗС можно узнать в реальном времени по ссылкам: АТАН, ТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, транспорт, топливо, бензин, автомобиль