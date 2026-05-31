В мире неблагополучная обстановка по холере – в РПН рассказали о ситуации в России - РИА Новости Крым, 31.05.2026

В Роспотребнадзоре (РПН) на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что риски распространения заболевания в РФ отсутствуют... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T18:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре (РПН) на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что риски распространения заболевания в РФ отсутствуют. Завозных случаев холеры в России не зарегистрировано, заверили в пресс-службе ведомства.Ситуация с холерой в России"В России эпидемиологическая ситуация по холере остается стабильной и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. Риски распространения отсутствуют. Завозных случаев заболевания не зарегистрировано", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства на платформе МАКС.В России – высокий уровень готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам благодаря развитой комплексной системе "Санитарный щит". В пунктах пропуска на госгранице РФ ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе используется АИС "Периметр". Также специалисты Роспотребнадзора проводят целый комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий, уточнили в ведомстве."Для диагностики холеры, в том числе используется, разработанный учеными Роспотребнадзора быстрый тест, позволяющий не только выявить холерный вибрион, но и определить представляет ли он угрозу эпидемического распространения", – добавили в пресс-службе РПН.В последние годы в России регистрировались исключительно единичные случаи завоза холеры из эпиднеблагополучных стран. По каждому такому случаю был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, и осложнений допущено не было, заверили в Роспотребнадзоре.Холера свирепствует в миреПри этом сейчас в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала текущего года зафиксировано свыше 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Сложнее всего ситуация в африканских странах. Так, по данным Минздрава Нигерии, в стране подтвердилось 943 случая болезни, 37 летальных и свыше 1,7 тысяч подозрительных случаев. Обстановка осложняется ливневыми дождями, рассказали в Роспотребнадзоре."Роспотребнадзор активно сотрудничает с африканскими странами в мониторинге опасных инфекций, включая холеру. На континенте работают два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, и мобильные противоэпидемические лаборатории. Такое взаимодействие позволяет быстро получать информацию об угрозах и принимать меры для локализации инфекций, снижая риски их международного распространения", – сказано в сообщении РПН.Гражданам, которые сейчас находятся в странах, где холерные вспышки, нужно соблюдать меры личной профилактики: не употреблять сырую воду и сомнительную пищу, а также тщательно следить за чистотой рук, напоминают специалисты.Ранее руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Наталья Пеньковская заявляла, что в Крыму на сегодняшний день не выявлены условия для возможного распространения холеры.В мире остаются риски распространения холеры в связи с нестабильностью и гуманитарными катастрофами, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.В прошлом году в конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.

