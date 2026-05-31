В Дагестане пятеро детей пострадали и один погиб при падении минивэна в кювет - РИА Новости Крым, 31.05.2026
В Дагестане пятеро детей пострадали и один погиб при падении минивэна в кювет
Ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при падении минивэна в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T23:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при падении минивэна в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.ДТП произошло вечером в воскресенье в Тарумовском районе вблизи населенного пункта Кочубей. Водитель автомобиля Mercedes-Benz (минивэн) не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.Остальные пострадавшие, включая четверых детей, госпитализированы, уточнили в МЧС.
В Дагестане пятеро детей пострадали и один погиб при падении минивэна в кювет

© Главное управление МЧС России по Республике ДагестанДТП в Дагестане
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Ребенок погиб, еще шесть человек, в том числе пятеро детей, пострадали при падении минивэна в кювет в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
ДТП произошло вечером в воскресенье в Тарумовском районе вблизи населенного пункта Кочубей. Водитель автомобиля Mercedes-Benz (минивэн) не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
"По уточненным данным Центра медицины катастроф на 19:15, в результате ДТП пострадали семь человек, из них пятеро – несовершеннолетние. Семилетний пассажир скончался на месте от полученных травм", – проинформировали спасатели.
Остальные пострадавшие, включая четверых детей, госпитализированы, уточнили в МЧС.
