https://crimea.ria.ru/20260531/v-chekhii-pri-lobovom-stolknovenii-avtobusa-i-legkovushki-raneny-13-chelovek-1156483037.html

В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек

В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026

В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек

13 человек получили ранения разной степени тяжести после лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса в Чехии, сообщила пресс-секретарь краевой службы... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T21:07

2026-05-31T21:07

2026-05-31T21:07

новости

чехия

транспорт

автобус

автомобиль

происшествия

дтп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156483534_0:127:713:528_1920x0_80_0_0_3bc685b22940dfa5ae7063a9a0125218.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 13 человек получили ранения разной степени тяжести после лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса в Чехии, сообщила пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.Все пострадавшие при первоначальном обследовании, сделанном прибывшими медиками на месте, находились в сознании. Несколько человек отделались легкими травмами, вызванными при падении ударами о сиденья и стойки автобуса. Все пострадавшие были развезены машинами скорой помощи по больницам.По данным полиции, в автобусе ехали 30 иностранцев, об их национальной принадлежности не сообщается, в легковой машине Mercedes находились четыре человека, тоже иностранцы.Авария произошла на мокром шоссе и во время сильного ливня. Шоссе, где произошло ДТП, временно закрыто для движения транспортных средств. Водителям рекомендовано воспользоваться иными маршрутами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260531/turisticheskiy-avtobus-zagorelsya-v-dtp-v-turtsii-vosem-chelovek-pogibli-i-bolee-30-raneny-1156468297.html

чехия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, чехия, транспорт, автобус, автомобиль, происшествия, дтп