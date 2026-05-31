В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек
2026-05-31T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 13 человек получили ранения разной степени тяжести после лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса в Чехии, сообщила пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.Все пострадавшие при первоначальном обследовании, сделанном прибывшими медиками на месте, находились в сознании. Несколько человек отделались легкими травмами, вызванными при падении ударами о сиденья и стойки автобуса. Все пострадавшие были развезены машинами скорой помощи по больницам.По данным полиции, в автобусе ехали 30 иностранцев, об их национальной принадлежности не сообщается, в легковой машине Mercedes находились четыре человека, тоже иностранцы.Авария произошла на мокром шоссе и во время сильного ливня. Шоссе, где произошло ДТП, временно закрыто для движения транспортных средств. Водителям рекомендовано воспользоваться иными маршрутами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© Policie ČR Последствия лобового столкновения автобуса и легковушки на юге Чехии
Последствия лобового столкновения автобуса и легковушки на юге Чехии
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 13 человек получили ранения разной степени тяжести после лобового столкновения легкового автомобиля и автобуса в Чехии, сообщила пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.
"Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и автобуса, в обеих машинах ехали иностранцы. В результате аварии пострадали в общей сложности 13 человек, получившие ранения и травмы разной тяжести", – цитирует сообщение РИА Новости.
Все пострадавшие при первоначальном обследовании, сделанном прибывшими медиками на месте, находились в сознании. Несколько человек отделались легкими травмами, вызванными при падении ударами о сиденья и стойки автобуса. Все пострадавшие были развезены машинами скорой помощи по больницам.
По данным полиции, в автобусе ехали 30 иностранцев, об их национальной принадлежности не сообщается, в легковой машине Mercedes находились четыре человека, тоже иностранцы.
Авария произошла на мокром шоссе и во время сильного ливня. Шоссе, где произошло ДТП, временно закрыто для движения транспортных средств. Водителям рекомендовано воспользоваться иными маршрутами.
