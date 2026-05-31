Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы
Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости Крым, 31.05.2026
Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы

15:52 31.05.2026
 
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", – пояснила спикер.

Яшина предупредила, что удары по атомной станции грозят радиоактивной катастрофой. Разрушение даже вспомогательных систем может вызвать неконтролируемый разогрев топлива, выброс радиации и заражение огромных территорий.
При этом Яшина подчеркнула, что ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ на город-спутник Энергодар находится под контролем и безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.
Также доступ к месту удара ВСУ получат специалисты МАГАТЭ.
"Сотрудники МАГАТЭ уведомлены о случившемся. Доступ к месту атаки будет предоставлен, как только позволит обстановка и это будет безопасно”, – сказала директор по коммуникациям ЗАЭС.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
