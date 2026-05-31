https://crimea.ria.ru/20260531/udary-vsu-po-zaporozhskoy-aes-mogut-zapustit-neobratimye-protsessy-1156473647.html

Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы

Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы - РИА Новости Крым, 31.05.2026

Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы

Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T15:52

2026-05-31T15:52

2026-05-31T15:52

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710213_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_5b0343e56b51c1d078f004a88ff10b16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Яшина предупредила, что удары по атомной станции грозят радиоактивной катастрофой. Разрушение даже вспомогательных систем может вызвать неконтролируемый разогрев топлива, выброс радиации и заражение огромных территорий.При этом Яшина подчеркнула, что ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ на город-спутник Энергодар находится под контролем и безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.Также доступ к месту удара ВСУ получат специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260531/vsu-udarili-po-zaporozhskoy-aes-v-desyati-metrakh-ot-reaktornogo-otseka-stantsii-1156472696.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу