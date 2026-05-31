Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут запустить необратимые процессы
Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T15:52
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
атомная энергетика
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Яшина предупредила, что удары по атомной станции грозят радиоактивной катастрофой. Разрушение даже вспомогательных систем может вызвать неконтролируемый разогрев топлива, выброс радиации и заражение огромных территорий.При этом Яшина подчеркнула, что ситуация на Запорожской АЭС на фоне атак ВСУ на город-спутник Энергодар находится под контролем и безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.Также доступ к месту удара ВСУ получат специалисты МАГАТЭ.
Удары ВСУ по ЗАЭС могут запустить цепь необратимых процессов