Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены

2026-05-31T08:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и более 30 пострадали после ДТП с загоревшимся туристическим автобусом в одной из провинций на юго-западе Турции – среди погибших ребенок, сообщила газета BirGün.По данным издания, авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.

