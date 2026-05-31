Рейтинг@Mail.ru
Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260531/turisticheskiy-avtobus-zagorelsya-v-dtp-v-turtsii-vosem-chelovek-pogibli-i-bolee-30-raneny-1156468297.html
Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
Восемь человек погибли и более 30 пострадали после ДТП с загоревшимся туристическим автобусом в одной из провинций на юго-западе Турции – среди погибших... РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T08:16
2026-05-31T08:16
турция
новости
автобус
транспорт
происшествия
дтп
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и более 30 пострадали после ДТП с загоревшимся туристическим автобусом в одной из провинций на юго-западе Турции – среди погибших ребенок, сообщила газета BirGün.По данным издания, авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, новости, автобус, транспорт, происшествия, дтп, пожар
Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены

Восемь человек погибли и более 30 ранены в ДТП с туристическим автобусом в Турции

08:16 31.05.2026
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли и более 30 пострадали после ДТП с загоревшимся туристическим автобусом в одной из провинций на юго-западе Турции – среди погибших ребенок, сообщила газета BirGün.

"Автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир – Анталья, столкнулся с дорожным ограждением на автомагистрали Денизли – Айдын и загорелся. Погибли восемь человек, включая водителя автобуса. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным издания, авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины аварии устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТурцияНовостиАвтобусТранспортПроисшествияДТППожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
08:43Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
08:16Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
07:43216 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и еще 10 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – повреждена гражданская инфраструктура
07:22После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
07:04Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
00:01Погода в Крыму в последний день весны
00:00Какой сегодня праздник: 31 мая
22:35Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка - заявление Аксенова
21:54Проверка имущества релокантов и угрозы от МИД ФРГ: главное за день
21:31Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме
20:48Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт
20:3719 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:07Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ
19:45Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
19:18Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
18:51Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
18:33Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении 0:27
18:11Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
Лента новостейМолния