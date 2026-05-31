Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал CNBC.По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач.По словам главы компании Foundation Future Industries, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов, сообщил телеканал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
