Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал CNBC.По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач.По словам главы компании Foundation Future Industries, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов, сообщил телеканал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине, передает телеканал CNBC.
По информации телеканала, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач.
"Foundation отправила своих прототипы Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий", – цитирует сообщение РИА Новости.
По словам главы компании Foundation Future Industries, испытания MK-1 на Украине уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов, сообщил телеканал.
