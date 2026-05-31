Сколько воды получили водохранилища Крыма за май - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Сколько воды получили водохранилища Крыма за май
Сколько воды получили водохранилища Крыма за май
Сколько воды получили водохранилища Крыма за май

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым. Фактический объем всех водохранилищ естественного стока в мае составил 188 миллионов кубометров воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

"Общий фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 188 миллионов кубометров. Сейчас мы находимся на графике средних многолетних показателей. За май объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился на 4 миллиона кубометров", – отметил завкафедрой КФУ.

Анатолий Копачевский в свою очередь прокомментировал майские притоки трех водохранилищ, снабжающих город Симферополь Аянского, Симферопольского и Партизанского.
"С точки зрения притоков, которые пришли за май, в частности, в Аянское водохранилище поступил 1 миллион 43 тысячи кубометров воды при среднем многолетнем майском притоке 977 тысяч. Поскольку Аянское водохранилище уже несколько месяцев как полное, то в мае был осуществлен сброс воды в объеме 385 тысяч метров кубических", рассказал гость эфира.
Он также добавил, что в Симферопольское водохранилище в мае приток составил 2,5 миллиона кубов, при этом среднемноголетние значение – 3 миллиона 474 тысячи. Поскольку Симферопольское водохранилище тоже наполнено достаточно сильно, и сейчас там 29,5 миллионов кубов наполнения, то в мае был произведен сброс в объеме 1 миллион метров кубических, уточнил он.
"В Партизанское водохранилище в мае поступило 4 миллиона 647 тысяч кубометров воды за 27 суток, а среднемноголетнее значение – 3,5 миллиона. В данном случае нынешний приток превысил максимальный. За 40 лет наблюдений здесь минимальный приток составлял 209 тысяч, а максимальный – 14 миллионов 614 тысяч. Поскольку водохранилище наполнилось, и у нас оно уже не вызывает никаких опасений, которые были год назад, то также осуществлялся сброс. За май он составил 2,5 миллиона кубометров", – рассказал спикер.
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" обратил внимание на то, что ввиду изменений климатической повестки динамика притоков такова, что даже в не самый водообильный год водохранилища Крыма наполнены фактически полностью, и приходится даже сбрасывать определенные объемы воды.
