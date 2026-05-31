Сколько воды получили водохранилища Крыма за май
Фактический объем всех водохранилищ естественного стока в мае составил 188 миллионов кубометров воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали... РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым. Фактический объем всех водохранилищ естественного стока в мае составил 188 миллионов кубометров воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.Анатолий Копачевский в свою очередь прокомментировал майские притоки трех водохранилищ, снабжающих город Симферополь – Аянского, Симферопольского и Партизанского."С точки зрения притоков, которые пришли за май, в частности, в Аянское водохранилище поступил 1 миллион 43 тысячи кубометров воды при среднем многолетнем майском притоке 977 тысяч. Поскольку Аянское водохранилище уже несколько месяцев как полное, то в мае был осуществлен сброс воды в объеме 385 тысяч метров кубических", – рассказал гость эфира.Он также добавил, что в Симферопольское водохранилище в мае приток составил 2,5 миллиона кубов, при этом среднемноголетние значение – 3 миллиона 474 тысячи. Поскольку Симферопольское водохранилище тоже наполнено достаточно сильно, и сейчас там 29,5 миллионов кубов наполнения, то в мае был произведен сброс в объеме 1 миллион метров кубических, уточнил он."В Партизанское водохранилище в мае поступило 4 миллиона 647 тысяч кубометров воды за 27 суток, а среднемноголетнее значение – 3,5 миллиона. В данном случае нынешний приток превысил максимальный. За 40 лет наблюдений здесь минимальный приток составлял 209 тысяч, а максимальный – 14 миллионов 614 тысяч. Поскольку водохранилище наполнилось, и у нас оно уже не вызывает никаких опасений, которые были год назад, то также осуществлялся сброс. За май он составил 2,5 миллиона кубометров", – рассказал спикер.Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" обратил внимание на то, что ввиду изменений климатической повестки динамика притоков такова, что даже в не самый водообильный год водохранилища Крыма наполнены фактически полностью, и приходится даже сбрасывать определенные объемы воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым и новые регионы России будут вместе решать проблемы вододефицитаНа плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилищеНовые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям
Объем крымских водохранилищ увеличился до 188 миллионов кубометров
