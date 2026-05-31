Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи. РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи.На данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Оперативные бригады службы содержания ФКУ "Черноморье" приступили к расчистке проезжей части.Госавтоинспекция призывает быть внимательными и осторожными в условиях непогоды, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи

Федеральная трасса в Сочи частично перекрыта из-за сошедшего селя

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи.
"На 104-м километре федеральной автодороги А-147 "Джубга – Сочи – граница с р. Абхазия" (в районе санатория "Янтарь") из-за обильных осадков на проезжую часть дороги сошел сель и упало дерево. Движение частично перекрыто", – сказано в сообщении.
На данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Оперативные бригады службы содержания ФКУ "Черноморье" приступили к расчистке проезжей части.
Госавтоинспекция призывает быть внимательными и осторожными в условиях непогоды, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
