https://crimea.ria.ru/20260531/sel-chastichno-perekryl-federalnuyu-trassu-v-sochi-1156471838.html
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T11:45
2026-05-31T11:45
2026-05-31T11:45
сочи
новости
краснодарский край
гаи
ограничение движения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156471725_12:0:1896:1060_1920x0_80_0_0_97c41484d227c23367aabf7da75cdf81.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи.На данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Оперативные бригады службы содержания ФКУ "Черноморье" приступили к расчистке проезжей части.Госавтоинспекция призывает быть внимательными и осторожными в условиях непогоды, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156471725_248:0:1661:1060_1920x0_80_0_0_8fd7e95af4431c8abad544a514ad5c33.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости, краснодарский край, гаи, ограничение движения
Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
Федеральная трасса в Сочи частично перекрыта из-за сошедшего селя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На федеральной трассе в Сочи частично ограничено движение из-за сошедшего на дорогу селя, сообщает Госавтоинспекция Сочи.
"На 104-м километре федеральной автодороги А-147 "Джубга – Сочи – граница с р. Абхазия" (в районе санатория "Янтарь") из-за обильных осадков на проезжую часть дороги сошел сель и упало дерево. Движение частично перекрыто", – сказано в сообщении.
На данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Оперативные бригады службы содержания ФКУ "Черноморье" приступили к расчистке проезжей части.
Госавтоинспекция призывает быть внимательными и осторожными в условиях непогоды, соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.