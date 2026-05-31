Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
Характер детских травм меняется в зависимости от времени года. В летний период превалирует уличный травматизм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
анатолий олейник
дети
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
анатолий олейник, дети, республиканская детская клиническая больница (рдкб), симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Характер детских травм меняется в зависимости от времени года. В летний период превалирует уличный травматизм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), заведующий кафедры детской хирургии Анатолий Олейник.

"Это падения, особенно с роликов, самокатов. Самую большую проблему для нас представляют электросамокаты и мопеды, потому что в нашу возрастную группу входят дети до 18 лет и подростки с 12-13 лет. Они начинают ездить на достаточно мощных мотоциклах, мопедах, не соблюдая правила уличного движения. Это приводит к очень тяжелым травмам, которые иногда заканчиваются летальным исходом", пояснил он.

Основная же часть детей, по словам спикера, поступает в больницу с переломами конечностей.
"Сейчас, к сожалению, увеличилось количество падений с высоты. Начинают заниматься паркуром, прыгают со стенок, окон и в итоге получают тоже тяжелые травмы", – добавил он.
Также число детских травм и падений с высоты увеличивается в период созревания плодов на деревьях, обозначил он.
"Очень важно, чтобы дети находились под присмотром. Например, школьные "площадки". Потому что, когда ребенок предоставлен сам себе, то чаще всего это заканчивается какими-то шалостями, которые не совсем безопасны", – подчеркнул он.
Сейчас, по информации главного врача Республиканской детской клинической больницы, в медицинском учреждении детям оказывают всю необходимую оперативную и консервативную помощь.
Регулярно поступают в отделения РДКБ и маленькие пациенты с новых российских территорий, добавил Анатолий Олейник.
"Приезжают для получения помощи с теми же переломами, травмами. Поступают и с минно-взрывной травмой. К сожалению, боевые действия, налеты дронов - и дети являются очень часто их жертвами", – заключил он.
