https://crimea.ria.ru/20260531/samye-chastye-travmy-u-detey-letom-v-krymu--mnenie-vracha-1156130938.html
Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
Характер детских травм меняется в зависимости от времени года. В летний период превалирует уличный травматизм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T16:52
2026-05-31T16:52
2026-05-31T16:52
анатолий олейник
дети
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
симферополь
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/24/1116382472_30:0:1136:622_1920x0_80_0_0_3761abee2e21ea2acf58a93084875982.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Характер детских травм меняется в зависимости от времени года. В летний период превалирует уличный травматизм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), заведующий кафедры детской хирургии Анатолий Олейник.Основная же часть детей, по словам спикера, поступает в больницу с переломами конечностей."Сейчас, к сожалению, увеличилось количество падений с высоты. Начинают заниматься паркуром, прыгают со стенок, окон и в итоге получают тоже тяжелые травмы", – добавил он.Также число детских травм и падений с высоты увеличивается в период созревания плодов на деревьях, обозначил он."Очень важно, чтобы дети находились под присмотром. Например, школьные "площадки". Потому что, когда ребенок предоставлен сам себе, то чаще всего это заканчивается какими-то шалостями, которые не совсем безопасны", – подчеркнул он.Сейчас, по информации главного врача Республиканской детской клинической больницы, в медицинском учреждении детям оказывают всю необходимую оперативную и консервативную помощь.Регулярно поступают в отделения РДКБ и маленькие пациенты с новых российских территорий, добавил Анатолий Олейник."Приезжают для получения помощи с теми же переломами, травмами. Поступают и с минно-взрывной травмой. К сожалению, боевые действия, налеты дронов - и дети являются очень часто их жертвами", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число велотравм у детей - врач о страшных последствияхКак избежать травм у ребенка во время летних каникулВ Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/24/1116382472_169:0:998:622_1920x0_80_0_0_11200ab03cb3f48725a3b55c97653ef8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий олейник, дети, республиканская детская клиническая больница (рдкб), симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Характер детских травм меняется в зависимости от времени года. В летний период превалирует уличный травматизм. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ), заведующий кафедры детской хирургии Анатолий Олейник.
"Это падения, особенно с роликов, самокатов. Самую большую проблему для нас представляют электросамокаты и мопеды, потому что в нашу возрастную группу входят дети до 18 лет и подростки с 12-13 лет. Они начинают ездить на достаточно мощных мотоциклах, мопедах, не соблюдая правила уличного движения. Это приводит к очень тяжелым травмам, которые иногда заканчиваются летальным исходом", – пояснил он.
Основная же часть детей, по словам спикера, поступает в больницу с переломами конечностей.
"Сейчас, к сожалению, увеличилось количество падений с высоты. Начинают заниматься паркуром, прыгают со стенок, окон и в итоге получают тоже тяжелые травмы", – добавил он.
Также число детских травм и падений с высоты увеличивается в период созревания плодов на деревьях, обозначил он.
"Очень важно, чтобы дети находились под присмотром. Например, школьные "площадки". Потому что, когда ребенок предоставлен сам себе, то чаще всего это заканчивается какими-то шалостями, которые не совсем безопасны", – подчеркнул он.
Сейчас, по информации главного врача Республиканской детской клинической больницы, в медицинском учреждении детям оказывают всю необходимую оперативную и консервативную помощь.
Регулярно поступают в отделения РДКБ и маленькие пациенты с новых российских территорий, добавил Анатолий Олейник.
"Приезжают для получения помощи с теми же переломами, травмами. Поступают и с минно-взрывной травмой. К сожалению, боевые действия, налеты дронов - и дети являются очень часто их жертвами", – заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: