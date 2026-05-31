Рыбак остался без лодки в открытом море в Евпатории - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Рыбак остался без лодки в открытом море в Евпатории
Рыбак остался без лодки в открытом море в Евпатории
В Евпатории спасатели эвакуировали на берег рыбака, лодку которого унесло сильным ветром в море. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели эвакуировали на берег рыбака, лодку которого унесло сильным ветром в море. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По информации спасателей, лодку с рыбаком унесло в море накануне вечером в районе набережной В. И. Терешковой в ЕвпаторииНа помощь рыбаку выдвинулись сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", они оперативно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась, добавили в МЧС.Ранее в Ленинском районе полуострова трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь им выдвинулась группа спасательного отряда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляжеВ Керчи назвали опасные для купания зоныВ Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
16:07 31.05.2026
 
© МЧС Республики Крым — Спасатели "КРЫМ-СПАС" оказали помощь рыбаку в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели эвакуировали на берег рыбака, лодку которого унесло сильным ветром в море. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По информации спасателей, лодку с рыбаком унесло в море накануне вечером в районе набережной В. И. Терешковой в Евпатории

"Мужчина доплыл на лодке до берегоукрепительных сооружений, находящихся в море на удалении около 200 метров от берега. Из-за сильных порывов ветра плавсредство унесло в море, а рыбак остался на берегоукрепительных сооружениях. Самостоятельно добраться до берега не мог", – уточнили в пресс-службе МЧС.

На помощь рыбаку выдвинулись сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", они оперативно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась, добавили в МЧС.
Ранее в Ленинском районе полуострова трое рыбаков вышли в море на лодке, у которой в отдалении от берега отказал мотор. На помощь им выдвинулась группа спасательного отряда.
