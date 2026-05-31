Продажа топлива в Севастополе и атаки ВСУ: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам. Удары ВСУ по Запорожской АЭС. Президент Белоруссии ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского. Атаки ВСУ на регионы России. Связанная с президентом США Дональдом Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Временная продажа топлива в Севастополе только по талонамВ Севастополе 31 мая продавали бензин марок АИ-92 и АИ-95 исключительно по талонам. О соответствующем решении сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.Завтра в Севастополе будут продавать топливо без талонов на большинстве заправок ТЭС.Киев бьет по ЗАЭС – последствия могут быть необратимыАтаки ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, такое заявление сделала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Накануне ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции, сообщили в Минобороны РФ."В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", – сказала она.Как сообщили в воскресенье на станции, ударом ВСУ по объектам Запорожской АЭС уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".Также массированной атаке украинских боевиков подвергся Энергодар, ВСУ нанесли удар дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом.Лукашенко ответил на угрозы ЗеленскогоПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну цель с точными координатами совсем рядом с Белоруссией."Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии. Это же они тоже понимают", – сказал белорусский лидер.По словам Лукашенко, если Белоруссия будет атакована с какой-либо территории, война получит совершенно иное качество на Украине. Об этом он заявил по окончании саммита ЕАЭС в Астане."Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси – война получит совершенно иное качество на Украине", – сказал президент Белоруссии.ВСУ атакуют российские регионыВСУ снова атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье, загорелось топливное хранилище, пришлось эвакуировать людей."Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности", – написал в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.Кроме того, в результате украинского террора пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области."По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы", – написал глава региона Роман Бусаргин в своем канале в МАКС.Американских роботов-гуманоидов заметили в зоне СВОАмериканская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине.По имеющейся информации, испытания, которые ведутся, нацелены на решение логистических задач."Foundation отправила своих прототипы Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий", – сказано в сообщении.Испытания доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

