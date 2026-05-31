Продажа топлива в Севастополе и атаки ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Продажа топлива в Севастополе и атаки ВСУ: главное за день
2026-05-31T23:20
2026-05-31T23:22
23:20 31.05.2026 (обновлено: 23:22 31.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам. Удары ВСУ по Запорожской АЭС. Президент Белоруссии ответил на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского. Атаки ВСУ на регионы России. Связанная с президентом США Дональдом Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Временная продажа топлива в Севастополе только по талонам

В Севастополе 31 мая продавали бензин марок АИ-92 и АИ-95 исключительно по талонам. О соответствующем решении сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Власти совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работают над разрешением этой временной проблемы, заверил он, напомнив, что трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистики, по которым топливо привозят в регион.
Завтра в Севастополе будут продавать топливо без талонов на большинстве заправок ТЭС.
Киев бьет по ЗАЭС – последствия могут быть необратимы

Атаки ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к необратимым последствиям, такое заявление сделала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Накануне ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции, сообщили в Минобороны РФ.
"В отличие от обычного военного объекта, атака на АЭС не может быть точечной и обратимой, она запускает цепь невоенных, гуманитарных и экологических процессов, которые не поддаются контролю", – сказала она.
Как сообщили в воскресенье на станции, ударом ВСУ по объектам Запорожской АЭС уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель".
Также массированной атаке украинских боевиков подвергся Энергодар, ВСУ нанесли удар дронами по парковке у городского роддома, еще одна атака пришлась на многоквартирный дом.
Лукашенко ответил на угрозы Зеленского

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну цель с точными координатами совсем рядом с Белоруссией.
"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии. Это же они тоже понимают", – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, если Белоруссия будет атакована с какой-либо территории, война получит совершенно иное качество на Украине. Об этом он заявил по окончании саммита ЕАЭС в Астане.
"Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси – война получит совершенно иное качество на Украине", – сказал президент Белоруссии.
ВСУ атакуют российские регионы

ВСУ снова атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье, загорелось топливное хранилище, пришлось эвакуировать людей.
"Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности", – написал в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь.
Кроме того, в результате украинского террора пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Саратовской области.
"По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы", – написал глава региона Роман Бусаргин в своем канале в МАКС.
Американских роботов-гуманоидов заметили в зоне СВО

Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине.
По имеющейся информации, испытания, которые ведутся, нацелены на решение логистических задач.
"Foundation отправила своих прототипы Phantom MK-1 на Украину для пилотной демонстрации. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий", – сказано в сообщении.
Испытания доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов.
