Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая. РИА Новости Крым, 31.05.2026
В Троицу православная Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая.
В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.
Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".
Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.
Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.
О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым
