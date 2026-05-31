Рейтинг@Mail.ru
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260531/pravoslavnye-prazdnuyut-troitsu-v-chem-smysl-prazdnika-1146971289.html
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T10:11
2026-05-31T10:11
инфографика
троица
праздники и памятные даты
религия
христианство
православие
рпц (русская православная церковь)
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/15/1138286327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ab1644384b2c8f08f00bb8f0a033203.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая.В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/15/1138286327_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b8a5d9fec8e06e7970ef095334c14e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
троица, инфографика, праздники и памятные даты, религия, христианство, православие, рпц (русская православная церковь), общество
Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника

В Троицу православная Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов

10:11 31.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая.
В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.
Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".
Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.
Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.
Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.
О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
Праздник Святой ТроицыПраздник Святой Троицы
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаТроицаПраздники и памятные датыРелигияХристианствоПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22ВСУ ударили по школе в Запорожской области
13:12Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
12:52Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
12:31Автомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погиб
12:13ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции
12:07На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
11:45Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
11:25В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам
11:11Летом Турцию накроет аномальная жара
10:48Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым
10:11Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
09:45Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы
09:11Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
08:43Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
08:16Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
07:43216 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и еще 10 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – повреждена гражданская инфраструктура
07:22После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
07:04Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
00:01Погода в Крыму в последний день весны
Лента новостейМолния