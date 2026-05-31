Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника - РИА Новости Крым, 31.05.2026

Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая. РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T10:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Троица считается Днем рождения Церкви, и в этом году праздник выпадает на 31 мая.В этот день Церковь вспоминает, как Святой Дух сошел на апостолов, а поскольку это произошло в Иерусалиме на пятидесятый день после Пасхи, то изначально праздник назывался Пятидесятницей.Вот как это событие описано в книге Деяний святых апостолов: "...были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках".Тогда апостол Петр стал читать проповедь, да так проникновенно, что около трех тысяч человек уверовали во Христа и крестились.Днем Святой Троицы дату нарекли только примерно с 14 века: к воспоминанию о сошествии Святого Духа в богослужебные тексты добавилось прославление Триединого Бога. Один из важнейших и таинственных догматов христианской веры гласит, что Бог един по существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух.Богослужения на Троицу очень красивые: храмы украшают цветами, травами, ветками деревьев. Облачение священников в это день зеленое.О традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

