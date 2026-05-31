После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
ВСУ снова атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье, загорелось топливное хранилище – люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
07:22 31.05.2026 (обновлено: 07:52 31.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье, загорелось топливное хранилище – люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей. Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд и приступил к тушению возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
В поселке Матвеево-Курган после атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина и автомобиль, крыша, остекление и газовая труба, перечислил глава региона. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет.
